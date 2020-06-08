CHP'den geniş katılımlı durum değerlendirmesi - Son Dakika

CHP'den geniş katılımlı durum değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte, Antalya Büyükşehir Belediye binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP'den geniş katılımlı durum değerlendirmesi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte, Antalya Büyükşehir Belediye binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Pandemi sürecinin ele alındığı toplantıda, 4 yıllık çalışma planı ve belediyelerin çalışmaları da konuşuldu


Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 İlçe Belediye Başkanı ve 4 Milletvekiliyle birlikte, Antalya Büyükşehir Belediye Binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Son olarak Nisan ayında düzenlenen Belediye Başkanları toplantısının ardından ilk kez bir araya gelen CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, bundan sonraki süreçte her ay böyle bir toplantı yapılması kararı aldılar. Toplantıda konuşulan konuların başını pandemi süreci çekerken, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Korona virüs salgını sürecinde büyük özveriyle çalışan belediye başkanlarına teşekkür etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda, pandemi sürecinin haricinde belediyelerin çalışmaları ve sorunları, özellikle son dönemde Antalya'nın gündeminden düşmeyen doğa ve çevre sorunları, belediyelerin görev yapacağı 4 yıllık süreçte izlenecek yol haritası vb. konular ele alındı.


"Eşgüdümlü hareket edeceğiz"


Toplantının ardından konuşan İl Başkanı Nusret Bayar, "Bugüne dek uygulamaya çalıştığımızdan daha yoğun biçimde çalışarak, bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe örgütlerimizle iş birliği içerisinde olacağız. Bugün gerçekleşen toplantıyı ayda bir kez gerçekleştirerek, hem belediyelerimizin faaliyetleri hakkında doğrudan, net bilgilere ulaşacak, hem de Antalya'ya daha iyi hizmet verebilmek için eşgüdümlü hareket edeceğiz. Koordineli biçimde çalışarak, Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nusret Bayar, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'den geniş katılımlı durum değerlendirmesi - Son Dakika

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