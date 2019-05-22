CHP’den 'gerekçeli karar' tepkisi
9 saat önce
CHP Sözcüsü Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili değerlendirmesinde, "Millet iradesi cezalandırılmıştır.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:57
Sözcüsü Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili değerlendirmesinde, "Millet iradesi cezalandırılmıştır. 31 Mart'taki seçimde milletin iradesi gasp edilmiştir. Bu kararda çalma, çırpma yoktur. Bu iddiada bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne diyecekler?" dedi.
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