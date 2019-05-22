Son Dakika Haberleri: CHP’den 'gerekçeli karar' tepkisi

CHP’den 'gerekçeli karar' tepkisi

9 saat önce

CHP Sözcüsü Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili değerlendirmesinde, "Millet iradesi cezalandırılmıştır.

CHP’den 'gerekçeli karar' tepkisi, System.String[]
CHP Sözcüsü Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili değerlendirmesinde, "Millet iradesi cezalandırılmıştır. 31 Mart'taki seçimde milletin iradesi gasp edilmiştir. Bu kararda çalma, çırpma yoktur. Bu iddiada bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne diyecekler?" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:57 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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