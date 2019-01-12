Son Dakika Haberleri: CHP'den "Grev Yasakları" Raporu

CHP'den "Grev Yasakları" Raporu

1 saat önce

CHP tarafından hazırlanan "Grev Yasakları" raporunda, AK Parti iktidarı döneminde, 200 bine yakın işçinin grev hakkının ellerinden alındığı ileri sürüldü.

CHP'den
CHP tarafından hazırlanan "Grev Yasakları" raporunda, AK Parti iktidarı döneminde, 200 bine yakın işçinin grev hakkının ellerinden alındığı ileri sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, grev yasakları ile ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, İZBAN grevinin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yasaklandığı hatırlatılarak, 7'si OHAL sürecinde olmak üzere, toplam 16 grevin bu iktidar döneminde "erteleme" adı altında yasaklandığı iddia edildi.

Grev yasaklamalarının 1980 darbesinin hemen ardından Kenan Evren tarafından getirildiği, AK Parti iktidarı döneminde de grev yasaklamalarının aynen devam ettiği savunulan raporda, "Hatta Evren döneminden daha ileriye taşınmıştır. AKP iktidarı döneminde 200 bine yakın işçinin grev hakkı elinden alınarak yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş ve yakın döneme ilişkin grev yasaklama kararlarının aktarıldığı raporda, geçmişte Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin "grev yasaklamalarının hak ihlali" olduğuna dair kararlar vermesine rağmen, bugün grev yasaklarını onaylayan kurumlar haline geldiği de ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Politika
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