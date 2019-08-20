Son Dakika Haberleri: CHP'den "güvenli bölge" açıklaması
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CHP'den "güvenli bölge" açıklaması

1 saat önce

Öztrak, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor.

CHP'den
Öztrak, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor. ABD ile Türkiye arasında güvenlikli bölge işini koordine edecek merkez neden operasyon bölgesinde değil de Türkiye toprakları üzerinde kuruluyor? Kim kimi kontrol, kim kimi koordine edecek?" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:24 
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