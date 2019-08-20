CHP'den "güvenli bölge" açıklaması
1 saat önce
Öztrak, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor.
Öztrak, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor. ABD ile Türkiye
arasında güvenlikli bölge işini koordine edecek merkez neden operasyon bölgesinde değil de Türkiye toprakları üzerinde kuruluyor? Kim kimi kontrol, kim kimi koordine edecek?" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:24
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