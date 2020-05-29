CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi - Son Dakika

CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi

CHP, yargıda kadrolaşma iddialarının incelenmesi ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf bir yöntemin hayata geçirilebilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi, System.String[]

CHP, yargıda kadrolaşma iddialarının incelenmesi ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf bir yöntemin hayata geçirilebilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğinin ardından yasama ve yargı erklerinin, yürütme organından talimat aldığı izlenimine neden olacak çok sayıda olay yaşandığı iddia edildi.

Gerekçede, mahkemelerin bağımsızlığı, anayasa tarafından güvence altına alınsa da yürütme organının telkinleriyle kararlar verildiği, bunun yargıya olan güveni zedelediği, yargı bağımsızlığı sağlanmadan Türkiye'de hiç kimsenin kendisini güvende hissetmeyeceği savunuldu. Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Yargı erkini yürütme organının güdümündeymiş gibi gösteren yargıda kadrolaşma ve akraba kayırmacılığı iddialarının incelenerek bunun yaratabileceği sorunların önüne geçilebilmesini temin edebilmek ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf ve tarafsız bir yöntemin hayata geçirilebilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim."

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:01 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi - Son Dakika

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