CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma önergesi - Son Dakika

CHP, yargıda kadrolaşma iddiaları ile hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf ve tarafsız yöntemin hayata geçirilebilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğinin ardından yasama ve yargı erklerinin yürütme organından talimat aldığı izlenimine neden olacak çok sayıda olay yaşandığı kaydedildi. Önergede, "Yargı erkini yürütme organının güdümündeymiş gibi gösteren yargıda kadrolaşma ve akraba kayırmacılığı iddialarının incelenerek, bunun yaratabileceği sorunların önüne geçilebilmesini temin edebilmek ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf ve tarafsız bir yöntemin hayata geçirilebilmesi amacıyla; Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim" denildi.