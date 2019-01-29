Son Dakika Haberleri: CHP'den HDP ve Soyer tepkisi

CHP'den HDP ve Soyer tepkisi

24 dakika önce

Öztrak, HDP ile ilgili, "Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin.

CHP'den HDP ve Soyer tepkisi, System.String[]
Öztrak, HDP ile ilgili, "Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. 'Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti, kendi iç işidir" dedi. Soyer'le ilgili ise, "İnsanların geçmişine, babasına, sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin kendisidir" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 

Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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