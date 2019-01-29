CHP'den HDP ve Soyer tepkisi
24 dakika önce
Öztrak, HDP ile ilgili, "Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin.
Öztrak, HDP
ile ilgili, "Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. 'Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti, kendi iç işidir" dedi. Soyer'le ilgili ise, "İnsanların geçmişine, babasına, sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin kendisidir" ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16
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