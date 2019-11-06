CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'de devreye alınacak "İç Turizm Takip Sistemi" ile cep telefonu operatörlerine müşterilerinin yerlerini bildirme zorunluluğu getirilmesinin kanunsuzluk olduğunu savundu.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan toplu fişleme projesi çıktığını ileri sürdü.

Projeyle, operatörlerden, şehir dışına çıkan vatandaşların hangi şehre ve otele gittiğinin bildirilmesinin istendiğini ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Özel hayatın gizliliğini koruması gerekenlerin, üstelik kanun eliyle anayasayı ve temel özgürlükleri hiçe sayması hukuki bakımdan tam bir kanunsuzluktur. Demokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek yerine bu tip baskıcı ve ayrımcı politikalar ülkemize bir fayda sağlamaz. Öte taraftan kanun yapma yetkisi Gazi Meclisindir. Gazi Meclisin iradesini hiçe sayan bu uygulama yok hükmündedir. Buradan uyarıyorum, kişinin rızası olmadan bu bilgilerin toplanması suçtur, açıkça fişlemedir. Bu verileri işleyerek dağıtanlar da bu suça ortak olacaktır. Yol yakınken bu uygulamadan vazgeçilmelidir."

Türkiye'nin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere, bu tip uygulamalar yerine, cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar her alanda artan vergileri azaltmaları önerisinde bulunan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin artırılmasını ve Sayıştay denetimine tabi tutulmasını istedi.