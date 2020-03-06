CHP'den İdlib ateşkesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'den İdlib ateşkesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP'den İdlib ateşkesi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkese ilişkin, "Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.

CHP'den İdlib ateşkesi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkese ilişkin, "Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP olarak her zaman ve her koşulda Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini savunduklarını belirten Torun, ülkeyi sonu belli olmayan maceralara sürüklemenin adeta bir cinayet olduğunu ileri sürdü.

"Rusya mutabakatını, Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım. Evet bir kez daha gördük ki savaş politikalarıyla savaş rüzgarlarıyla bir yere varılamaz." ifadelerini kullanan Torun, diplomasi ve görüşmelerin her zaman diyalog ve çözüm getirdiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Erdoğan'ın maceraları ve sorumsuzluğu bize bir kez daha tarafsız cumhurbaşkanlığının ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiştir. Ülkenin tüm siyasi güçlerini yok sayan tek adam ülkeyi maceraya sürüklemiştir. Masa başında verilen yanlış kararlar ve uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemiz 10 yıldır bir bataklığa saplanmıştır. Biz sürekli diyalogdan ve ortak akıldan yana olduğumuzu söyledik. Bunu tekrar ediyoruz. Ama bizimle diyalog kurmayan tek adam Rusya'ya koşup Putin'le konuşmak zorunda kaldı. Biz yine de sırf şehit haberleri gelmemesi için, sırf anaların yürekleri yanmaması için her türlü barışı savunuyoruz. Erdoğan'ın hem içeride hem de dışarıda sergilediği sorumsuzluk ve maceranın hesabının sorulmasını ise sandığa bırakıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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