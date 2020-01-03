CHP'den ihraç edilen Vefa Ülgür: Hiçbir kadına kumpas kurmadım - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'den ihraç edilen Vefa Ülgür: Hiçbir kadına kumpas kurmadım - Son Dakika

CHP'den ihraç edilen Vefa Ülgür: Hiçbir kadına kumpas kurmadım

7 saat önce

İZMİR'de, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle partisinden tedbirli olarak ihraç edilen CHP'li Vefa Ülgür, "Ben ne o hanımefendiye ne de bugüne kadar hayatımda hiçbir kadına böyle kumpas falan kurmadım" dedi.

CHP'den ihraç edilen Vefa Ülgür: Hiçbir kadına kumpas kurmadım, System.String[]

İZMİR'de, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle partisinden tedbirli olarak ihraç edilen CHP'li Vefa Ülgür, "Ben ne o hanımefendiye ne de bugüne kadar hayatımda hiçbir kadına böyle kumpas falan kurmadım" dedi.

Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski belediye başkanı CHP'li Vefa Ülgür, partiden tedbirli olarak ihraç edildi. Karar itiraz etmeyeceğini söyleyen Vefa Ülgür, "Karara itiraz etmeyeceğim, çünkü itiraz etmeye değer bulmuyorum. Gerçekten hiç uğraşmayacağım" dedi. Ülgür, Filiz Ceritoğlu Sengel'e yönelik sözlü ve fiziki saldırı iddialarına karşı yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Gün gelince her şey anlaşılacak. Siyasette bu işler böyle. Biraz zamana ihtiyaç var. Ben ne o hanımefendiye ne de bugüne kadar hayatımda hiçbir kadına böyle kumpas falan kurmadım" diye konuştu.

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ile karşı karşıya gelen eski belediye başkanı CHP'li Tahir Şahin'e de tedbirli kınama cezası verildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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