CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Son Dakika
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CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

16.06.2022 08:57
CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Belediye meclisinde bir kadın üye ile yaşadığı polemik nedeniyle CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, asıl ihraç sebebinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tweet'i olduğunu söyledi. 6 Haziran'da "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye tweet atan Özcan, "Erdoğan'ın sürekli genel başkanı ve partiyi aşağılamasından müthiş rahatsızlık duyuyorum. Dayanamadım. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

6 HAZİRAN'DA ATTIĞI TWEET'İ HATIRLATTI

Konuyla ilgili İsmail Saymaz'a konuşan Özcan, dikkat çeken ifadeler kullanıp kesin ihraç sebebinin arka perdesini anlattı. Özcan'a göre ihraç edilmek istenmesinin asıl gerekçesi, 6 Haziran'da paylaştığı tweet. Bu tweette Kılıçdaroğlu'na seslenip "1 hafta önce kibir abidesi size 'Yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn. Gn. Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin, ben bu resti göreyim. Hazırım, inan olsun. Sandıkta dürüvereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim!!!" diyen Özcan, bu ifadelerin başını yaktığını düşünüyor.

CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

"GENEL BAŞKAN'IN AŞAĞILANMASINDAN RAHATSIZIK DUYUYORUM"

"Neden böyle bir tweet attınız?" diye sorulan Bolu Belediye Başkanı, "Dayanamadım. (Erdoğan'ın) sürekli genel başkanı ve partiyi aşağılamasından müthiş rahatsızlık duyuyorum. Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama

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Son Dakika Güncel CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Son Dakika
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