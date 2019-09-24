CHP'den 'iklim krizi' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun , "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz

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