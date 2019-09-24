Son Dakika Haberleri: CHP'den 'iklim krizi' açıklaması
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CHP'den 'iklim krizi' açıklaması

28 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir" dedi.

CHP'den 'iklim krizi' açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Torun, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:50 
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