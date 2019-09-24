CHP'den 'iklim krizi' açıklaması
28 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:50
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