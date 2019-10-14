Son Dakika Haberleri: CHP'den iktidara Trump tepkisi
Son Dakika Ekonomi CHP'den iktidara Trump tepkisi

CHP'den iktidara Trump tepkisi

1 saat önce

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor.

CHP'den iktidara Trump tepkisi, System.String[]

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:17 
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