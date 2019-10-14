CHP'den iktidara Trump tepkisi
1 saat önce
Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor.
Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:17
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