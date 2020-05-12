CHP'den Ilgın'da evi yanan aileye yardım eli - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Ilgın İlçe Başkanlığı, evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzattı.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aileye giyim eşyası, gıda maddesi ve nakit yardımında bulunulduğunu aktardı.

Yardımları aileye ulaştırdıklarını belirten Kozan, şunları kaydetti:

"Allah kimsenin ocağını söndürmesin. Böyle zamanlarda dayanışma içinde olmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bizler de ilçe teşkilatı olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz evleri yanan aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk milletinin sağ duyusuyla ve ramazan ayı münasebetiyle zorda kalan, evleri tamamen yanan aileye tüm Ilgın halkı olarak sahip çıkıldığını görüyoruz. Başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Beykonak Mahallesi muhtarı, ve Mahmuthisar Mahallesi muhtarına bu dayanışmayı organize ettikleri için çok teşekkür ediyoruz."