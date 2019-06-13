Son Dakika Haberleri: CHP'den ilk İBB başkanının kabrine ziyaret
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CHP'den ilk İBB başkanının kabrine ziyaret

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti.

CHP'den ilk İBB başkanının kabrine ziyaret, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:23 
Ekonomi
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