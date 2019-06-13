CHP'den ilk İBB başkanının kabrine ziyaret
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:23
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