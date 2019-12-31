CHP'den imza kampanyası standındaki arbedeyle ilgili açıklama - Son Dakika
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CHP'den imza kampanyası standındaki arbedeyle ilgili açıklama

6 saat önce

CHP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığınca, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz amacıyla açtıkları imza kampanyası standında yaşanan arbede ile ilgili açıklama yapıldı.

CHP'den imza kampanyası standındaki arbedeyle ilgili açıklama, System.String[]

CHP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığınca, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz amacıyla açtıkları imza kampanyası standında yaşanan arbede ile ilgili açıklama yapıldı.

Partinin İlçe Başkanı Atilay Dalgıç imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Odunpazarı ilçesi Doktorlar Caddesi'ndeki standın iki gün açık kaldığını aktarıldı.

Söz konusu kişinin, önce stanttaki partililere kanala niçin karşı çıktıklarını sorduğu, sebepler izah edilirken de hakaret etmeye başladığı ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üzerindeki montta Büyükşehir Belediyesinin arması olduğunu gören parti yöneticileri, belediyede çalışıp çalışmadığını sorunca şahıs paniklemiş, imza kampanyasının arşivini oluşturmak amacıyla telefonu ile stanttaki çalışmanın görüntüsünü çeken bir partilinin elindeki telefonu zorla alarak uzaklaşmaya çalışmıştır. Orada bulunan partililer telefonu vermesi için ikna etmeye çalışırken, Tepebaşı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nagehan Aşkun da telefonu vermesini istemek için yanına gittiğinde, şahıs Aşkun'a vurarak düşürmüş ve çantasından bir bıçak çıkarıp tehdide başlamıştır. Bıçağı almak için orada bulunan güvenlik güçleri de bir süre mücadele etmiştir. Görüntülerde de stant görevlilerimiz şahsı sakinleştirmeye çalışıyor. Olay bundan ibarettir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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