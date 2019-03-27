CHP'den İnternetten Yapılan Alkol ve Tütün Satışı İçin Araştırma İstemi

CHP, internetten yapılan alkol, tütün ve sağlıksız gıda satışının boyutlarının belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP, internetten yapılan alkol, tütün ve sağlıksız gıda satışının boyutlarının belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.



CHP Ankara Milletvekili, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölümünün yayımladığı raporda, sağlıksız yiyecek, içeceklerin çocuklara pazarlanması konusunda kısıtlayıcı önlemlere rağmen internet üzerinden sürekli reklam ve satış gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.



Raporda, "Çocukların kişiselleştirilmiş ve hedefli reklamcılığın baskın olduğu mobil cihazları ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanması sebebiyle durumun zaman içinde daha da kötüleşmesi olasıdır." denildiği vurgulandı.



DSÖ'nün, toplam sağlık yükünün yüzde 77'sini kapsayan kalp, kanser, obezite, kronik solunum yolu rahatsızlıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara sağlıksız beslenmenin yol açtığının ve bu hastalıkların ölümlerin yüzde 86'sını oluşturduğunun altını çizilen gerekçede, şöyle denildi:



"Sözü geçen hastalıklara yol açan unsurların başında gelen sağlıksız beslenmenin ve kötü beslenme alışkanlıklarının insanlara çocukluk çağlarında yerleştiğini vurgulayan DSÖ, çocukların reklamlardan ve pazarlamadan korunması gerektiğine dikkati çekmiştir. Alkol, tütün ve sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının yaygınlaşmasını endişe verici olarak niteleyen raporda, bütün Avrupa bölgesini kapsayacak bir veri derleme çalışmasının yapılması ve analiz sonrasında önleyici adımların atılması önerilmiştir. Türkiye'de internetten yapılan alkol, tütün ve sağlıksız gıda satışının boyutlarının tespit edilmesi, pazarlama ağının ortaya çıkartılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını tehdit edecek gıda reklamlarından internet ve basın yayın organlarının arındırılması ile ülkemizin gıda politikalarının geleceği güvence altına alacak bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

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