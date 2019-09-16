CHP'den işsizlik değerlendirmesi: Ekonomimiz ağır hasta

Öztrak, "Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır." dedi.