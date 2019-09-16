Son Dakika Haberleri: CHP'den işsizlik değerlendirmesi: Ekonomimiz ağır hasta
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CHP'den işsizlik değerlendirmesi: Ekonomimiz ağır hasta

1 saat önce

Öztrak, "Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır.

CHP'den işsizlik değerlendirmesi: Ekonomimiz ağır hasta, System.String[]

Öztrak, "Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00 
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