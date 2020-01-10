CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi - Son Dakika
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CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir.

CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadın, hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla yüzde 25,3'e yükseldiğini belirtti.

AK Parti iktidarının 17 yılın sonunda gençlere verdiği tek şeyin işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olduğunu iddia eden Ağbaba, " Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikayet eden bir ülke Cumhurbaşkanına tavsiyemiz, TÜİK'in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı, gençlerin neden evlenemediğini herhalde anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 oldu. 2019'da kadın ve genç işsizliğindeki artış, yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadın, hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu. İlk YEP'te yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 işsizlik hedefi daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9'a yükselmişti. Bugün açıklanan yüzde 13,4'lük işsizlik oranı ile Berat Albayrak'ın işsizlik hedefine yine tutmadığı görülmektedir. Sayın Bakan sunum yapıp, 'burası çok önemli' demeyi bırakmadığı sürece ülkede işsizlik sosyal bir sorun haline gelmeye devam edecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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