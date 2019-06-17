Son Dakika Haberleri: CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması
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CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması

15 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İmalat sanayisinde 99 bin, tarımda 240 bin, inşaatta 531 bin iş kaybı var. Kamuda görülen istihdam artışının nedeni alt sözleşme ilişkisiyle çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci. Ancak ekonominin belkemiği alanlarda büyük istihdam kayıpları görülüyor.

CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İmalat sanayisinde 99 bin, tarımda 240 bin, inşaatta 531 bin iş kaybı var. Kamuda görülen istihdam artışının nedeni alt sözleşme ilişkisiyle çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci. Ancak ekonominin belkemiği alanlarda büyük istihdam kayıpları görülüyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre, işsizlikte son bir yılda 4 puanlık artış görüldüğünü kaydetti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik göstergesinin son bir yılda 3,8 artarak yüzde 13,7'ye çıktığını ifade eden Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:
"Geniş anlamıyla işsiz sayısı 7 milyon 356 bin. Yetersiz istihdam edilenlerle birlikte sayı 8 milyon 181 bin. Kısacası tek adam rejimi yeni istihdam alanları yaratmak konusunda sınıfta kaldı. Bir yıldan uzun süreli işsiz sayısının 1 milyona dayandığını görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sanayisinde 99 bin, tarımda 240 bin, inşaatta 531 bin iş kaybı var. Kamuda görülen istihdam artışının nedeni alt sözleşme ilişkisiyle çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci. Ancak ekonominin belkemiği alanlarda büyük istihdam kayıpları görülüyor."
"Başkanlık rejiminin maliyeti en belirgin bir şekilde genç işsizliği alanında görülüyor." görüşünü savunan Erdoğdu, bir önceki senenin aynı döneminde yüzde 17,7 olan genç işsizliğinin, bu yıl yüzde 25,2 olduğuna dikkati çekti.
Erdoğdu, üniversite mezunlarının ve kadınların yoksulluk oranları ve sayılarında büyük miktarda artış olduğunu öne sürdü.
Bu tablonun yaratıcılarının geçen yılların tahribatını ve ekonomik krizin sorumluluğunu üstlenmediğini kaydeden Erdoğdu, "İstanbul seçimlerinde yeni bir ders alacaklar. Halkımız vatandaşın işsizlik sorununu çözmek için kalıcı tedbirler almak yerine işverenlere işsizin parasından prim desteği vermek gibi geçici tedbirler alan bu iktidara mutlaka sandıkta gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi
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