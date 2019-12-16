CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması - Son Dakika
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CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken Türkiye'de işsizliğin istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini savundu.

CHP'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken Türkiye'de işsizliğin istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini savundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin artışla 4 milyon 566 bine yükseldiğini belirtti.

Kadın ve genç işsizliğindeki artışın devam ettiğini ifade eden Ağbaba, genç işsiz sayısının 2 milyon 721 bine yükseldiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadının hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamadığını ve ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atıldığını aktaran Ağbaba, Türkiye'nin bu oranlar ile, dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olduğunu belirtti.

Ağbaba, "Bütün gelişmiş ülkeler, istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Veli Ağbaba, ilk açıklanan programa göre 2019 işsizlik hedefinin olumsuz yönde revize edildiğini, ilk Yeni Ekonomi Programında (YEP) yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 işsizlik hedefinin, daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9'a yükseltildiğini hatırlattı.

Ağbaba, Türkiye'de işsizliğin artık sosyal bir sorun haline geldiğini, Türkiye'nin işsizlik konusunda dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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