Son Dakika Haberleri: CHP'den 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi
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CHP'den 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi

1 saat önce

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye'de işsizlik oranlarının yakın dönemde daha da artacağını göstermektedir.

CHP'den 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi, System.String[]
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye'de işsizlik oranlarının yakın dönemde daha da artacağını göstermektedir." dedi.
Veli Ağbaba, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:59 
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