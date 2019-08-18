CHP'den 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi
1 saat önce
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye'de işsizlik oranlarının yakın dönemde daha da artacağını göstermektedir.
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
, "Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşmesi, Türkiye
'de işsizlik oranlarının yakın dönemde daha da artacağını göstermektedir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:59
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3 Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor