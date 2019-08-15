Son Dakika Haberleri: CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama

1 saat önce

Öztrak, "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi.

CHP'den
Öztrak, "İktidarın 'Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi." dedi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:12 
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