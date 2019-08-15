CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama
1 saat önce
Öztrak, "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi.
Öztrak, "İktidarın 'Ekonomi
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şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:12
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