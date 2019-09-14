Son Dakika Haberleri: CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.

CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]