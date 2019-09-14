CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35
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