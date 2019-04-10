CHP'den İstanbul için ikinci mazbata başvurusu
1 saat önce
CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebinde bulundu.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59
, İstanbul
İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu
'na verilmesi talebinde bulundu.
Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı
Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi