Son Dakika Haberleri: CHP'den İstanbul için ikinci mazbata başvurusu

CHP'den İstanbul için ikinci mazbata başvurusu

1 saat önce

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebinde bulundu.

CHP'den İstanbul için ikinci mazbata başvurusu, System.String[]
CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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