Koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bir tedavi süreci geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz CHP Genel Merkezi ile karşı karşıya geldi. Kendisi hasta yatarken bazı kişilerin koltuk hesabı yaptığını belirten Böcek, bahsi geçen kişileri eleştirmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından uzun süredir Böcek'in partisinden istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geliyordu. Bugün de Böcek'in partisinden istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçeceği öne sürüldü.
İstifa edeceği iddialarıyla ilgili konuşan Muhittin Böcek, Muharrem İnce ile uzun zamandır tanıştığını söyledi. İnce'nin hastalığı zamanında oğlunu aradığını anlatan Muhittin Böcek, kendisinin de iyileşir iyileşmez Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Partisini değiştirmek gibi niyetinin hiçbir zaman olmadığını aktaran Böcek, İnce ile ilişkilerinin iyi olduğunu fakat partisine katılmak istemediğini söyledi. Böcek, "Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya'da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım - Son Dakika