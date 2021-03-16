CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım - Son Dakika

CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım

16.03.2021 17:52
CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Böcek, "Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya'da hizmetimi sürdüreceğim" diyerek iddiaları yalanladı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bir tedavi süreci geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz CHP Genel Merkezi ile karşı karşıya geldi. Kendisi hasta yatarken bazı kişilerin koltuk hesabı yaptığını belirten Böcek, bahsi geçen kişileri eleştirmişti.

BÖCEK'İN İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından uzun süredir Böcek'in partisinden istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geliyordu. Bugün de Böcek'in partisinden istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçeceği öne sürüldü.

İYİLEŞİNCE MUHARREM İNCE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İstifa edeceği iddialarıyla ilgili konuşan Muhittin Böcek, Muharrem İnce ile uzun zamandır tanıştığını söyledi. İnce'nin hastalığı zamanında oğlunu aradığını anlatan Muhittin Böcek, kendisinin de iyileşir iyileşmez Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

"BUGÜNE KADAR HİÇ ZİKZAK YAPMADIM"

Partisini değiştirmek gibi niyetinin hiçbir zaman olmadığını aktaran Böcek, İnce ile ilişkilerinin iyi olduğunu fakat partisine katılmak istemediğini söyledi. Böcek, "Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya'da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.

CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım

Muhittin Böcek, Muharrem İnce, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım - Son Dakika


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