CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa ettiklerini açıklamalarının ardından son dönemde konuşulan iddialar iyiden iyiye güçlenmiş oldu. Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşulan 3 vekilin yol haritası merak konusu oldu. Mehmet Ali Çelebi, İnce'nin kurduğu Memleket Hareketi'nin sözcüsü olacağı öne sürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüşmüştü. Çelebi, görüşmenin ardından, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna 'hayır' yanıtını vermişti.
Son Dakika › Politika › CHP'den istifa eden 3 vekil Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi - Son Dakika