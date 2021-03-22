CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı - Son Dakika

CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı

22.03.2021 02:38
CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı, System.String[]

DENİZLİ'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

DENİZLİ'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

CHP'den istifa eden bir grup vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi. Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti. İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz" dedi. Grup, birlikte And'ımızı okuduktan sonra dağıldı. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.


CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı
CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Temmuz, Türkiye, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı - Son Dakika


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