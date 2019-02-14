Son Dakika Haberleri: CHP'den İstifa Eden Kesimoğlu Bağımsız Aday Oldu

CHP'den İstifa Eden Kesimoğlu Bağımsız Aday Oldu

1 saat önce

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.

CHP'den İstifa Eden Kesimoğlu Bağımsız Aday Oldu, System.String[]
CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.

Kırklareli merkezde 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen sanatçı Işın Karaca konserinde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.

"Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi"

31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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