CHP'den İstifa Eden Marmaris Belediye Başkanı Acar: "Genel Merkeze Ders Vermek Boynumuzun Borcu"

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CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi