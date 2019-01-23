Son Dakika Haberleri: CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül, İstifanın Ardından İlk Kez Konuşarak, "Önümüzdeki Günlerde...

CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül, İstifanın Ardından İlk Kez Konuşarak, "Önümüzdeki Günlerde...

15 dakika önce

IHAAW125651-SIY/23-01-2019- CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez konuşarak, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.

CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül, İstifanın Ardından İlk Kez Konuşarak,
IHAAW125651-SIY/23-01-2019

- CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez konuşarak, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi. 23.01.2019 12: 56: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Politika
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