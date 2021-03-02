CHP'den istifa eden Sancar'a şantaj iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

CHP'den istifa eden Sancar'a şantaj iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a, çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a, çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

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