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CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiler

26 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den listeye giren 3 meclis üyesi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiler, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den listeye giren 3 meclis üyesi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.


31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'den belediye meclis üyeliğine seçilen Ömer Çoban, Ayhan Uçan ve Osman Kırtaş, CHP'den istifa ederek partilerine döndü. Yavuz Bektaş ve Fatma Ersöz'ün ise istifa etmeyerek CHP çatısı altında meclis üyeliklerine devam edecekleri belirtildi. İstifalarla ilgili olarak İHA muhabirine kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanı Yusuf Çırak, gelişmeleri doğrularken Ekim ayı belediye meclisi ile birlikte İYİ Parti grubu olarak 3 meclis üyesi ile meclis toplantılarında yer alacaklarını söyledi. İYİ Parti'nin meclis üyeleri listesinden meclise giren fakat istifa etmeyip CHP'de kalan 2 isim ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Çırak, 'kendi tercihleri' yorumunda bulundu. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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