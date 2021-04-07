Çanakkale İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini kazanan bağımsız aday Nejat Önder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

Son Dakika › Güncel › CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2) - Son Dakika

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