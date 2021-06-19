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CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti - Son Dakika

CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti

19.06.2021 16:37

Davranışlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı ileri sürülerek ihracı istenilen CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, partisinden istifa etti. İstifasının hemen sonrasında ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim'' şeklinde açıklama yapan Öner, AK Parti'ye geçtiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in davranış ve tutumlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmasının ardından Başkan Öner yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Açıklamasında "CHP'nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını ve muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum" diyen Öner, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmaya karar verdiğini belirtti.

''HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmaya karar verdiğini ifade eden Başkan Öner yaptığı yazılı açıklamada, "2019 yerel seçimlerinde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum. O günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. O günden bu yana ülkemizde ve dünyada birçok gelişmeye birlikte şahit olduk, birlikte etkilendik. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım.

CHP'den istifa ettiğini duyuran Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti
Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner

ESKİ PARTİSİNİ İLKELERİNİ UNUTMAKLA SUÇLADI

Üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, bu ülkenin temel taşları olarak da sayabileceğimiz "Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ve Laiklik" ilkelerini neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı, devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum.

AK PARTİ'YE GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Saydığım tüm bu hususları uzun uzun düşünerek devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma olan inancımdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunmanın hemşerilerime hiçbir katkısı olmayacağını düşündüğüm için bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine uluşmayı kendine şiar edinen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim. Düziçi'ne Osmaniye'ye ve aziz hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" görüşlerine yer verdi.

CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, Alper Öner, AK Parti, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti - Son Dakika


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