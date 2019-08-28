CHP'den "istihdam" değerlendirmesi

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Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: İBB'de Kürtçe kursu açılacak

Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı