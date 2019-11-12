Son Dakika Haberleri: CHP'den "İyi tarım uygulaması" açıklaması
Son Dakika Politika CHP'den 'İyi tarım uygulaması' açıklaması - Son Dakika

CHP'den "İyi tarım uygulaması" açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı.

CHP'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Kasım tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği ile son 3 yıldır destek alan iyi tarım uygulaması yapan üreticilere destek verilmeyeceğinin açıklandığını hatırlattı.

İktidarın, üreticileri göz göre göre açlığa, sefalete ve icra dairelerine mahkum ettiğini ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı. Devlet ciddiyeti 15 gün arayla ayaklar altına alındı. Oysa iyi tarım uygulamaları, 7-8 yıldır devam ettiriliyor. Malatya'da 10 bin, Türkiye genelinde 100 bin üretici 7 yıldır bu desteği alıyor. Son 3 yıldır almak şartı neredeyse tüm üreticileri kapsıyor."

"Destek veriliyor gibi yapıp vermeyenler bir golü de destek tarihini erteleyerek attılar." ifadelerini kullanan Ağbaba, çitçinin, devletine güvenerek yaptığı tüm yatırımların cebinden çıktığını savundu.

Üreticilere Cumhurbaşkanı tarafından müjde verilip, 15 gün arayla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geri adım atmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Yapılan bu ters köşe politikasına son verilmelidir. Bakanlık, 100 bin üreticiyi mağdur edecek ilgili maddeyi derhal tebliğden çıkarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?
İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den "İyi tarım uygulaması" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]