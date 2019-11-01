Son Dakika Haberleri: CHP'den İzmir'de "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı"
Son Dakika Güncel CHP'den İzmir'de 'Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'

CHP'den İzmir'de "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi öncülüğünde, İzmir'in Urla ilçesinde "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

CHP'den İzmir'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi öncülüğünde, İzmir'in Urla ilçesinde "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

İlçedeki eski tamirhane binasında, CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, kırsaldan kente göçün artmasının, köylerin nüfusunun her geçen gün azalmasının Türkiye'nin üretimini çok etkilediğini söyledi.

Bu tür çalıştaylarla yeniden kırsaldan kalkınmayı, köylere dönüşü tartışıp çözümler bulmak zorunda olunduğunu belirten Sarıbal, "Türkiye'de yaşanan tarım ve çiftçi sorunları son yıllarda çokça artmıştır. Bizler her zaman çiftçimizin yanında yer alarak, ülkemizde tarımın yeniden canlanması için çalışacağız." dedi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da çalıştayın, geçimini tarımsal üretimin her alanında çalışarak sağlayan halkın geleceğe daha güvenle bakmasını temin edecek bir sonuçla tamamlanacağını ve bu bilgi birikimin belediyelerin desteğiyle de tüm halkın hizmetine sunulacağını aktardı.

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştay, pazar günü sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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