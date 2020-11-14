CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi - Son Dakika

CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

14.11.2020 12:51
CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi, System.String[]

CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklif, İzmir depreminde ve yaşanabilecek başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor.

Kanun teklifi ayrıca hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getiriyor. Teklifle hayırseverlerin yeni yapılacak bina ve tesislere isimlerini vermelerini, mevcut bina ve tesislere yapılan bağışlar nedeniyle okulların adının değiştirilememesini öngörüyor.

Gerekçeden

Kanun teklifinin gerekçesinde, İzmir depreminde ve yaşanacak başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin de eğitim kurumlarına verilebilmesinin amaçlandığı belirtilerek " Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına, hortum gibi doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması, ihmaller nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza ve geride bıraktıkları yakınlarına kamu idaresinin bir görevi olarak değerlendirilmektedir. Bu kanun teklifi, bugüne kadar yönetmelikle düzenlenen eğitim kurumlarına ad verilmesine ilişkin hükümleri bir üst norm olan kanuna taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gerekçede, teklifin, doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin yaşatılmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin isminin bir okuldan silinmesiyle gündeme gelen, hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getirdiği vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İzmir, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi - Son Dakika


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