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CHP'den "Jeotermal Enerji Santrali'nin Çevresel Etkileri" raporu - Son Dakika

CHP'den "Jeotermal Enerji Santrali'nin Çevresel Etkileri" raporu

05.06.2021 11:36
CHP'den

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu tarafından, "Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) Çevresel Etkileri" başlıklı rapor hazırlandı.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu tarafından, "Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) Çevresel Etkileri" başlıklı rapor hazırlandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un başkanlığında kurulan ve Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Parti Meclisi üyesi Gizem Özcan'dan oluşan komisyonun yaklaşık üç ay JES'ler konusunda çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma sonucu hazırlanan 88 sayfalık raporda, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir'deki saha incelemelerine, doğa hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve JES şirketleriyle yapılan görüşmeler ile bilimsel raporlara yer verildiği bildirildi.

JES'lerin yarattığı tahribat için yedi ana başlıkta çözüm önerileri sunulan raporda, temiz enerji olarak adlandırılan JES'lerin, Türkiye'de denetimsiz çalıştırıldığı iddiasına yer verildi.

Raporda, "Türkiye'de santrallerin yapım ve işletme aşamalarında görülen örnekler ve son 10 yıllık süreçte aşırı ruhsatlandırma, reenjeksiyon yapılmaması gibi yapım ve işletme aşamalarındaki yanlış uygulamalara bağlı deneyimler üzerinden değerlendirilecek olursa, temiz enerji olarak lanse edilen JES'lerin çevreye zarar veren bir enerji türüne dönüştüğü gözlemlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

JES'lerin kurulduğu alanların yüzde 61,65'i tarım arazisi olduğu belirtilen raporda, bu santrallerin tarımsal üretimi olumsuz etkilendiği vurgulandı. Raporda, tarımsal üretim ile hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi yerine jeotermal kaynakların kullanımının teşvik edildiği kaydedildi.

Raporda, bir JES işletilirken uyulması gereken usul ve esasların dikkate alınmadığı iddialarına yer verilirken CHP'nin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

"Enerji politikaları değiştirilmeli ve bütüncül havza planları oluşturulmalıdır. Hassas alanlarda jeotermal enerji tesisleri kurulmamalıdır. İzin, inşaat ve işletme aşamalarında çevre mevzuatı daha etkili uygulanmalı, denetimler artırılmalıdır. Jeotermal kaynakların kullanımında ise kısıtlamalar getirilmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gizem Özcan, Jeotermal, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den 'Jeotermal Enerji Santrali'nin Çevresel Etkileri' raporu - Son Dakika


Son Dakika

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