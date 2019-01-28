CHP'den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması
47 dakika önce
CHP tarafından, "Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür.
CHP
tarafından, "Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy
adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı
olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür." açıklaması yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45
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