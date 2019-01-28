Son Dakika Haberleri: CHP'den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması

CHP'den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması

47 dakika önce

CHP tarafından, "Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür.

CHP'den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması, System.String[]
CHP tarafından, "Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 

Ekonomi
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