CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma oranı oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, kadınların istihdamı ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 29,3 olduğunu belirten Karabıyık, 20 milyondan fazla kadının çalışma hayatının dışında olduğuna dikkati çekti.

Kadın istihdamının AB üyesi ülke ortalamalarında yüzde 45,9, OECD ülkelerinde ise yüzde 44,4 olduğunu aktaran Karabıyık, ekonomik krizin etkisi ile işsizliğin yükseldiğini, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısında artış olduğunu kaydetti.

Karabıyık, 2018'de işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdiğini, bu sayının 2019 sonunda daha da artacağını söylemenin zor olmadığını ifade etti.

Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısının yıllar içinde ciddi bir artış göstererek 2018 sonunda 3 milyona ulaştığını belirten Karabıyık, "Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma oranı oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye'nin, "kadın olmak için en uygun ülkeler" değerlendirmesinde 167 ülke arasında 114'üncü sırada olduğunu da aktardı.