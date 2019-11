CHP'den kadına şiddet açıklaması

CHP Adıyaman Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.



Parti binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ve parti üyeleri katıldı. Düzenlenen basın açıklamasını okuyan CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, "Bundan tam 59 yıl önce Dominik Cumhuriyetinde diktatörlüğe karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel kız kardeşler, yönetimin askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra katledildiler. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Geçen 25 Kasım'dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk on ayında 383 kadın öldürdü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürdü. Yani devlet kadını korumadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir. Biliyoruz ki, onlar eşit değilsiniz dedikçe kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Bunlar yetmezmiş gibi, önümüzdeki günlerde yasalaşması konuşulan yargı paketine göre, nafaka hakkımız kısıtlanmak isteniyor. Kadınlar için yaşamsal olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak için her yolu deneyenler karşılarında dayanışmamızın gücünü bulacak. Biliyoruz yolumuz uzun. Ama inanıyoruz ki mücadeleyi büyüttükçe yarınlarımız daha özgür olacak ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleri ile yağmalanmış bu memlekette, intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında, 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. Ölmek istemiyorum. Gücümüzü Bolivya'dan, Şili'den, Beyrut'tan ve Türkiye'nin 81 ilinden alarak haykırıyoruz, biz kadınlar, içine tıkmaya çalıştığınız kalıplara sığmayacağız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN