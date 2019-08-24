Son Dakika Haberleri: CHP'den kadına şiddete sert tepki
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CHP'den kadına şiddete sert tepki

1 saat önce

CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına tepki göstererek, kadına yönelik şiddete karşı caydırıcı ve uygulanabilir cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'den kadına şiddete sert tepki, System.String[]

CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına tepki göstererek, kadına yönelik şiddete karşı caydırıcı ve uygulanabilir cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.


Nilgün Yılmaz, yaptığı açıklamada, Emine Bulut olayının son olması dileğinde bulunarak, "Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi, yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması? 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' dedikçe onlarca eksiliyoruz. En son Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz?" diye sordu.


Yılmaz, kadına şiddete karşı caydırıcı ve uygulanabilir cezalar getirilmesi gerektiğini kaydederek, "Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Nilgün Yılmaz, Emine Bulut, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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