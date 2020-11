CHP'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ve partililer katıldı.

25 Kasım'ı pandemi koşullarının gölgesinde karşıladıklarını söyleyen CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, "Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi, kazanılmış haklarımıza dahi göz diken, kadınları fıtrat ve kader arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, biz kadınlarız, biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize, kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun" diye konuştu.