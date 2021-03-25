CHP'den, kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam için Meclis araştırması talebi - Son Dakika

CHP, Türkiye'de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların planlanması, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, DİSK'in hazırladığı "Kovid-19 döneminde kadın iş gücünün görünümü raporuna" ve TÜİK'in rakamlarına yer verildi.

DİSK'in raporuna göre, yeni tip koronavirüs salgınının kadın iş gücünü, erkeklere göre çok daha olumsuz etkilediği, işsizlik oranının Kasım 2020'de erkeklerde yüzde 24, kadınlarda ise yüzde 37,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜİK verilerine göre ise toplam iş gücünün son bir yılda 1 milyon 406 bin azalarak 32 milyon 477 binden 31 milyon 71 bine gerilediği, iş gücünün yüzde 4,3 azaldığı belirtilen önergede, "Türkiye'de kadınların son bir yılda erkeklere göre iş gücü piyasalarından daha fazla çekilmek zorunda bırakılması vahimdir. Salgın döneminde öne çıkan bir diğer husus ise, kadın ümitsiz işsizlerin sayısında Kovid-19 etkisiyle ciddi yükseliş yaşanmasıdır. Kasım 2019'da 297 bin olan ümitsiz kadın işsizlerin sayısı son bir yılda 508 bin kişi artarak 805 bine yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, TÜİK verilerine göre, çalışan kadınların günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev işlerine ayırdığı; okulların, kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, ev dışında alınan hizmet alımının azalmasıyla artan bakım yükü ve düşen hane geliri nedeniyle satın alınamayan mal ve hizmetleri telafi yükünün büyük oranda kadınlara düştüğü kaydedildi.

Türkiye'de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların planlanarak ivedi hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması, toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.