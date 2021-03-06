CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi - Son Dakika

CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi

06.03.2021 12:59
CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi, System.String[]

CHP, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan kamu zararlarının belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan kamu zararlarının belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde bulunmayan indirim, tahsis, vergi teşviki, erteleme gibi uygulamaların ihale sonrasında devreye sokulduğu iddia edildi. Bu durum karşısında tam rekabetin önlendiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği ileri sürülen gerekçede, şunları kaydedildi:

"Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanamaması; kamu kaynaklarının çarçur edilmesine, kamu zararına, yoksul halktan müteahhitlere kaynak transferine ve birilerinin haksız zenginleşmesine yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan kamu ihaleleri incelendiğinde, büyük ihalelerin hemen hemen hepsinin Kalyon, Limak, Kolin İnşaat, Cengiz Holding, Makyol ve Özgün Yapı gibi şirketler tarafından alındığı görülmektedir. Bu şirketler, Türkiye'de aldıkları ihalelerle dünya sıralamasına bile girmiştir. İhaleyi yapan kuruluşlar, ihalelerin herkese açık yapıldığını, en düşük veya en yüksek fiyatı verenlerin ihaleyi kazandığını açıklasalar da ihalelerden sonra, ihale şartnameleri veya sözleşmelerde yer almayan ve kazanan şirketlere ek kazançlar sağlayacak düzenlemelerin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu nedenlerle kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişikliklerle oluşan kamu zararının boyutunun saptanması, kamu ihalelerinin şeffaf ve rekabetçi koşullarla yapılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Özgür Özel, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi - Son Dakika


Son Dakika

Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu
West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor         
12:49
Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı         
12:37
Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?         
11:41
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı         
11:00
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Hasta artışı var" dediği İstanbul'da vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti         
09:25
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 13:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei