CHP'den Kanal İstanbul için araştırma önergesi - Son Dakika
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CHP'den Kanal İstanbul için araştırma önergesi

6 saat önce

CHP, Kanal İstanbul Projesi güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP'den Kanal İstanbul için araştırma önergesi, System.String[]

CHP, Kanal İstanbul Projesi güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin yaratacağı sıkıntılar ve bilimsel risklere ilişkin TMMOB tarafından raporlar hazırlandığı, bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular ve dereler ile Terkos Gölü'nün projeden etkileneceği kaydedildi.

Gerekçede, Karaburun- Küçükçekmece hattında 26 bin hektar alana inşa edilmesi öngörülen proje güzergahında, projenin açıklandığı Nisan 2011'den bu yana büyük ölçekte mülkiyet değişiklikleri yaşandığı öne sürüldü.

Kanal İstanbul güzergahında fiyatların olağanüstü bir şekilde arttığı ve özellikle Ortadoğu ülkelerinden iş insanlarının bu güzergahta yoğun arazi alımına başladığı iddia edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel olarak büyük riskleri bulunan, İstanbul gibi dünyanın en gözde kentlerinden birinde geri dönülmez hasarlar bırakacağı ortada olan Kanal İstanbul Projesi güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılması gerekmektedir. Bu mülkiyet değişiklikleri araştırıldığında, İstanbul ve ülkemiz başta olmak üzere bölge için ciddi felaketlere neden olacak Kanal İstanbul Projesi'nin inşası için hangi çevrelerin ısrarcı olduğu ve bu proje nedeniyle kimlerin rant elde ettiği de açığa çıkacaktır.

Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011'den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, bölgede arazi satın alan kişilerin ortaya çıkarılması, bilimsel raporlara da yansıdığı biçimiyle projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim."

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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