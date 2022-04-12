CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı - Son Dakika
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CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

12.04.2022 12:16
CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

CHP, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle; emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bin 100 TL'den net asgari ücret tutarına artırılmasını, bayram ikramiyesinin bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da verilmesini önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilerin bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına yükseltilmesi ile bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

"BAYRAM İKRAMİYESİYLE 1 ÇEYREK ALTIN BİLE ALINAMAMAKTADIR"

Teklifin gerekçesinde, "CHP'nin 7 Haziran 2015 seçimleri sürecinden bu yana takipçisi olduğu, emeklilere bayram ikramiyesi önerisi, 2018 yılında bin TL olarak hayata geçirilmiş, ancak aradan geçen dört yılda yalnızca bir kez artırılmıştır. Bayram ikramiyesi maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir. O kadar ki Mayıs 2018'de düzenleme yürürlüğe girdiğinde bin TL'lik bayram ikramiyesi ile üç çeyrek altın alabilecek durumda olan emekli vatandaşımız, bugün maalesef bin 100 TL'lik bayram ikramiyesiyle 1 çeyrek altın bile alamamaktadır" denildi.

"ARTAN ENFLASYONLA SIKINTIYA DÜŞEN EMEKLİLERİN RAHAT BİR NEFES ALMASI GEREKMEKTEDİR"

Ayrıca gerekçede, "Artan enflasyon nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 TL'de kalması, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir. En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığı bir dönemde, bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır. Bu sebeplerle emekli ikramiyelerindeki satın alma gücündeki düşüşü önleyebilmek, emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek amacıyla emeklilere dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması gerekmektedir.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DA ASGARİ ÜCRETE DÜZEYİNE ÇIKARILMALIDIR"

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olması da ayrıca yeterli değildir. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşulan bir dönemde en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizin, Meclisimizden beklentisidir. TBMM, emeklilerimizin hakkının teslimi için adım atmalıdır. Kanun teklifi ile emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin bin 100 TL'den net asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır." denildi

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Emekli İkramiyesi, Asgari Ücret, CHP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı - Son Dakika


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