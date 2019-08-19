CHP'den kayyum değerlendirmesi
1 saat önce
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir.
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:24
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