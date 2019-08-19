CHP'den kayyum değerlendirmesi

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir." dedi.

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