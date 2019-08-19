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CHP'den kayyum değerlendirmesi

1 saat önce

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir.

CHP'den kayyum değerlendirmesi, System.String[]
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması kararıyla ilgili, "Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir." dedi.
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:24 
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